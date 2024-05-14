الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير في منطقة نفق السابع

تزامنا مع الزيارة الملكية لمحافظة الزرقاء..العيسوي يفتتح متنزه بلدية الزرقاء

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة ويغلقون شارعا غرب الخليل

الأمم المتحدة: أبلغنا إسرائيل بتحرك مركبتنا التي تعرضت لهجوم

الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء ويعلن موعد تطبيقها

الدعاية الانتخابية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تبدأ اليوم وتستمر لخمسة أيام

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الثلاثاء، 14-05-2024 03:23 م

كلوب بعد التعادل مع أستون فيلا: أنا حقا سعيد

520241410501720105341


الوكيل الإخباري -  أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، رضاه عن لاعبيه خلال تعادل الفريق الأحمر (3-3) مع مضيفه أستون فيلا، مساء الإثنين، في المرحلة 37 "قبل الأخيرة" لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفرط ليفربول، الذي تلاشت حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، في تقدمه (3-1) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، بعدما استقبل هدفين متأخرين، ليكتفي بالحصول على نقطة التعادل.

وبقي ليفربول في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "لا أشعر بالإحباط. ربما ينبغي علي أن ينتابني هذا الشعور، لكنني لا أفعل ذلك. أنا حقا سعيد".

وأضاف كلوب "انظروا.. لقد رأينا جميعا هذا النوع من المباريات من قبل، وشاهدنا لقاءات يلعب فيها فريق واحد من أجل كل شيء. التأهل لدوري الأبطال ربما يعني كل شيء بالنسبة لأستون فيلا".

وأكد كلوب "التحدي الذي واجهناه الليلة هو أنه كان يتعين علينا إظهار الشخصية والسلوك، وأظهر الأولاد شخصية مثيرة وسلوكًا رائعًا، كما كنت أحب".

أوضح كلوب "يمكنك فرض السيطرة على المباراة كما فعلنا هنا اليوم، وأمام فريق جيد. لقد أراد لاعبو أستون فيلا أن يتسموا بالشراسة، وكانوا يرغبون في مهاجمتنا لكن لم يتمكنوا من ذلك لأننا تحلينا بالمرونة، لقد أحببت ذلك كثيرًا".

كشف مدرب ليفربول: "قصة الموسم بالنسبة لي، هي أن الأولاد يتمتعون بشخصية جيدة حقا وسلوكا مثيرا، ولهذا السبب نتواجد هنا اليوم، ونحن لدينا 79 نقطة الآن. أعلم ألا أحد يريد سماع ذلك، لكن كوننا نحتل المركز الثالث هذا الموسم، دليل أيضًا على أن هناك تحسن مع الكثير من التغييرات وأنا أحب ذلك".

واستدرك كلوب، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي: "لست سعيدا بهذا الأمر، لكن من الواضح أنه كان علينا أن نقبل في الفترة الأخيرة أننا لا نستطيع أن نكون الفريق الأفضل في البطولة أو حتى أن نتواجد في المركز الثاني، (لكن) هذا أساس جيد للمستقبل، وهذا كل ما في الأمر".

وتحدث كلوب عن استقبال جماهير ليفربول، التي تواجدت في ملعب أستون فيلا، حيث قال "استمتعت بهم دائمًا. ما زلت لا أشعر أن هذه هي المرة الأخيرة التي أخوض فيها مباراة خارج ملعب ليفربول. أعلم أن هذه هي المرة الأخيرة، لكنني لا أشعر بذلك".

وألمح "من الواضح أنني أكثر احترافية مما كنت أعتقد لأنني كنت منخرطًا تمامًا في المباراة. لم أفكر ولو للحظة في (الحقيقة) أنها آخر مباراة لي خارج أرضي أو أي شيء آخر".

وختم كلوب تصريحاته: "أقدر كثيرا ما يفعله هؤلاء الفتية والفتيات. لقد كانوا دائما يدعموننا خارج ملعبنا، ويلبوا طلباتنا بالسفر خلفنا طوال الأعوام الماضية. لقد كانت علاقة رائعة جدا. أحاول دائما إظهار تقديري لهم".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202414151929957571090

الحسين اربد يواجه مغير السرحان بالزرقاء

52024141576288469106 (1)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

5202414145929633971947

مان سيتي يسعى للإنفراد بالصدارة من بوابة توتنهام

5202414145330224975263

ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

5202414144644402334309

مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران نهاية الموسم

5202414143845100719906

حسام حسن يعلن موقف محمد صلاح من الانضمام للفراعنة

أخبار متعلقة
5202412131810656179789

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

52024210910249100104

القادسية السعودي ينافس بايرن ميونخ على فان دايك

4202427153542369580950 (1)

رسميا.. ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

420242710434228748883

سلوت يقترب من تدريب ليفربول الموسم المقبل

420242593730690572969

محمد صلاح ينهار بعد الإصابة

420241582927655842514

ضربة موجعة تعمق جراح ليفربول