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الإثنين، 28-12-2020 09:23 ص

كلوب: تعادل ليفربول مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

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الوكيل الاخباري- قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون أشبه بالخسارة وأكد غضب لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من أنفيلد بعدما تقدم بهدف ساديو ماني في الدقيقة الـ 12 لكن سيمي أغاي أدرك التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليحرم حامل اللقب من الفوز، مساء الأحد.

وقال كلوب إنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

 




 

 


 

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