السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

السبت، 02-09-2023 03:20 م

كلوب عن عرض اتحاد جدة لصلاح: يجب أن أتعامل مع الحقائق

92023212532251507040


الوكيل الإخباري -  تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عروض اتحاد جدة للتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم الريدز.

وقال كلوب، خلال تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "من وجهة نظري لا أرى شيئا على الإطلاق يثير القلق بشأن صلاح، فهو ملتزم للغاية في التدريب والاجتماعات الخاصة بالقادة هذا الأسبوع".

وأضاف: "يجب أن أتعامل مع الحقائق، والحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام، نحن متواجدون في ليفربول وكل شيء يسير بشكل جيد"

وتابع: "لست متأكدا بنسبة 100% في هذا الأمر. تقريبا نعرف كل من اتصل به السعوديون، لأنهم فكروا في كل شيء.. هذا هو الوضع".

وواصل: "ليس لدي الكثير لأقوله عن ذلك. نحن فقط نجلس هنا ونقوم بعملنا ولم يتغير شيء".

وأكمل: "من الواضح أننا شعرنا باختلاف الأسعار، لكن هذا لا يعود إلى السعودية فقط، هناك أندية أخرى تدفع الكثير من المال. ثم فجأة يقولون (رائع.. هذا السعر الجديد.. هذا مثير للاهتمام) إن هذا ما يحدث".

واختتم: "إلى جانب ذلك، عندما رحل فابينيو وهندرسون، لم نشعر بتأثير حقيقي، رغم أنه ذلك كان له تأثير واضح علينا.. أعتقد حقا أننا اعتقدنا أن رحيلهما كان ممكنا، وكنا موافقين عليه"

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232145021183492962

جواو فيليكس يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

920232132039881865995

الإعلان عن مواعيد مواجهات ريال مدريد في التشامبيونزليج

920232131651922139403 (1)

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

92023212118296389558

هل يصبح صلاح الأغلى في التاريخ؟

920232143817249751740

ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافي اليوم

92023214498599636390

نابولي في مواجهة قوية أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
92023212118296389558

هل يصبح صلاح الأغلى في التاريخ؟

920232112722853536759

اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربول

820232911141222993192 (1)

لاعب تشيلسي السابق: انتقال صلاح للسعودية "فضيحة"

8202328151745281267723

اتحاد جدة يجهز عرضا قياسيا لضم صلاح

820232415575671443260

حسم الجدل حول انتقال محمد صلاح الى السعودية

82023249392325521032

إعلامي سعودي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صلاح وراموس