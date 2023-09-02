كلوب عن عرض اتحاد جدة لصلاح: يجب أن أتعامل مع الحقائق

الوكيل الإخباري - تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عروض اتحاد جدة للتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم الريدز.



وقال كلوب، خلال تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "من وجهة نظري لا أرى شيئا على الإطلاق يثير القلق بشأن صلاح، فهو ملتزم للغاية في التدريب والاجتماعات الخاصة بالقادة هذا الأسبوع".



وأضاف: "يجب أن أتعامل مع الحقائق، والحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام، نحن متواجدون في ليفربول وكل شيء يسير بشكل جيد"



وتابع: "لست متأكدا بنسبة 100% في هذا الأمر. تقريبا نعرف كل من اتصل به السعوديون، لأنهم فكروا في كل شيء.. هذا هو الوضع".



وواصل: "ليس لدي الكثير لأقوله عن ذلك. نحن فقط نجلس هنا ونقوم بعملنا ولم يتغير شيء".



وأكمل: "من الواضح أننا شعرنا باختلاف الأسعار، لكن هذا لا يعود إلى السعودية فقط، هناك أندية أخرى تدفع الكثير من المال. ثم فجأة يقولون (رائع.. هذا السعر الجديد.. هذا مثير للاهتمام) إن هذا ما يحدث".



واختتم: "إلى جانب ذلك، عندما رحل فابينيو وهندرسون، لم نشعر بتأثير حقيقي، رغم أنه ذلك كان له تأثير واضح علينا.. أعتقد حقا أننا اعتقدنا أن رحيلهما كان ممكنا، وكنا موافقين عليه"

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