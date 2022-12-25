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الأحد، 25-12-2022 04:34 م

كلوب: فخور بما حققه ليفربول في 2022

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الوكيل الإخباري - يزعم المدرب الالمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن عام 2022 كان عامًا ناجحًا بالنسبة لفريقه.

يأتي ذلك بعد النجاحات التي حققها فريقه خلال العام، بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، كما سقط في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه ليفربول اليوم الأحد: "من وجهة نظر رياضية، كان عام 2022 عاما ناجحًا للغاية، بدأ الأمر بكأس رابطة المحترفين، وكان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مميزًا، لقد استمتعت كثيرا".

وأضاف مدرب ليفربول: "مشوارنا في الدوري الموسم الماضي كان رائعا بشكل واضح أيضًا، كنا قريبين مرة أخرى، أعلم أن هذا ليس محل تقدير كبير".

وواصل المدرب الألماني:"أنا فخور بذلك حقًا، ففي نهائي دوري أبطال أوروبا حظي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بيوم رائع".

وزاد كلوب: "لن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سنتذكره لبقية حياتنا، لكن ما سنتذكره لبقية حياتنا هو اليوم التالي الذي شهد الاحتفال مع الجماهير بنهاية الموسم".

وتابع مدرب الريدز: "في الموسم الجديد لم ننجح كما توقعنا، ولكن هذه هي الحياة، عليك أن تتعامل مع الظروف وتستعيد عافيتك، أتطلع لعام 2023، سنحاول أن نعمل معا ونساعد بعضنا البعض ونجعلها أفضل سنة في حياتنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي غدا الاثنين ، ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة، ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وضرب فريق ليفربول موعدًا مع نادي ريال مدريد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

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