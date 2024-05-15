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الأربعاء، 15-05-2024 04:00 م

كلوب يثير الجدل بشأن علاقته بصلاح

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الوكيل الإخباري - سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من أزمته مع المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد واقعة المشادة الشهيرة بينهما خلال مباراة وست هام.

ودخل كلوب وصلاح في مشادة كلامية حامية، قبل مشاركة النجم المصري كبديل في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، خلال الدقيقة 80.

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وعلق كلوب عن علاقته بلاعبي ليفربول، في تصريحات نقلتها شبكة "TBR Football" الإنجليزية، قائلا: "لقد أراني أحدهم مقطع فيديو لما قاله جميع اللاعبين عني في ليفربول".

وأضاف: "كان من ضمن اللاعبين جيمس ميلنر، وآدم بوجدان، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح.. ربما ذلك كان قبل مباراة وست هام".

وختم: "كان الفيديو إيجابيا للغاية، فخور بخلق هذه النوع من العلاقات مع اللاعبين، خلال فترة تواجدي مع ليفربول".

يذكر أن علاقة كلوب وصلاح كانت قوية للغاية، منذ انضمام اللاعب للفريق في صيف 2017، قادما من روما، ولكن على ما يبدو أنها تأثرت مؤخرا.

وتأكد رحيل كلوب عن تدريب ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يحسم أمر صلاح مع الريدز إن كان سيستمر أو يرحل.

 

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