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السبت، 22-07-2023 11:01 ص

كلوب يجيب.. هل يترك ليفربول لقيادة منتخب ألمانيا؟

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الوكيل الإخباري -  كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا، بعد ارتباط اسمه بخلافة مواطنه هانز فليك، المدرب الحالي "للمانشافت".

وأكد كلوب أنه سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى انتهاء عقده مع ليفربول في عام 2026، لكنه لم يستبعد إمكانية تدريب المنتخب الألماني عقب نهاية فترته مع "الريدز".

وقال كلوب خلال حدث نظمته شركة "فيشر" الألمانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها، إن "منصب المدير الفني للمنتخب الألماني سيكون شرفا كبيرا. لا شك في ذلك".

وأضاف أن "المشكلة التي تمنعني من ذلك هي الولاء. لا يمكنني الرحيل عن ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور لا تعمل على هذا النحو، ولا يوجد عرض من الأساس".

وأوضح المدرب الألماني: "إذا كان من المفترض أن أفعل ذلك في مرحلة ما، فيجب أن أكون متاحا. وليس هكذا الوضع في الوقت الراهن، لدي مسؤولية تجاه النادي".

وأتم كلوب قائلا: "في الأساس، هي وظيفة مثيرة، لكني لا أعرف حاليا ما إذا كنت سأقوم بشيء مختلف تماما عندما أرحل عن ليفربول، أريد أن تبقى خياراتي مفتوحة".

وارتبط اسم يورغن كلوب بتولي تدريب منتخب بلاده هذا الصيف بدلا من هانز فليك، الذي يتعرض حاليًا لضغوط شديدة بعد تحقيق 4 انتصارات فقط في آخر 16 مباراة، وذلك قبل أقل من عام واحد على المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تحتضنها ألمانيا.

وتولى المدرب الألماني البالغ من العمر 56 عاما، تدريب ليفربول منذ عام 2015، حيث قاد "الريدز" لحصد العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.

ويذكر أن الموسم الماضي كان الأصعب لكلوب مع ليفربول، حيث احتل فريقه المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ليغيب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد (2023-2024)، وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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