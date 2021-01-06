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الأربعاء، 06-01-2021 01:02 م

كلوب يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وعبّر صلاح في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية مطلع الأسبوع الجاري عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة مما عزّز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبة المهاجم في الرحيل.  

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وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون المتعثر يوم الأحد "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".


وأضاف "كان يضحك كثيرا اليوم (خلال التدريبات). قد تشبع أمور أخرى نهم الصحفيين للكتابة عنها لكن داخليا لا يوجد فعلا ما أقوله".  

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-صفر على كريستال بالاس مطلع الأسبوع وسجل هدفين بعد أن شارك بديلا ليساعد متصدر الدوري  الممتاز على مواصلة مستواه الرائع.  

ولم يخسر ليفربول حامل اللقب في عشر مباريات في الدوري ومني مرماه بثمانية أهداف فقط منذ الخسارة 7-2 أمام أستون فيلا في أكتوبر وفاز في ثلاث من آخر أربع مباريات.  

وقال كلوب "7-صفر نتيجة لا نشاهدها كثيرا. بعد مباراة بالاس خالجني شعور بأننا نجحنا في تعويض الهزيمة القاسية أمام أستون فيلا".

وتابع "قبل عامين لم نحقق انتصارات بعد أن كان فريقي يتصدر البطولة في عيد الميلاد. الأمر يتعلق بقوة المنافسين".

وأردف "نحن سعداء بالصدارة لكننا نعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة. الصدارة جيدة ولا شيء أكثر من ذلك. إذا أردنا تحقيق أشياء مميزة يتعين علينا التركيز حتى آخر الموسم".  

كما أكد كلوب أن تياغو ألكانتارا المنضم قبل انطلاق الموسم ليس جاهزا للعودة أمام وست بروميتش بعد أن غاب عن آخر تسع مباريات بسبب الإصابة.  

وأضاف "تياغو قطع الخطوات الأولى نحو العودة إلى تدريبات الفريق".

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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