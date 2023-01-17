كلوب يحسم مصيره مع ليفربول: سأرحل في حالة واحدة

الوكيل الإخباري - كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، حقيقة رحيله عن الريدز في الموسم الحالي.



وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالطبع سمعت بأنني مخلص للغاية.. سمعت ذلك من قبل وأنا لست كذلك. أنا مخلص لكنني لست مخلصًا جدًا".



وأضاف حول رحليه عن بوروسيا دورتموند: "إنه سؤال ذكي. في دورتموند، كان الأمر واضحًا عندما غادرت في 2015، حيث قلت إن شيئًا ما يجب أن يتغير. الوضع مختلف هنا (ليفربول)، إما أن يتغير المدرب أو تتغير الكثير من الأشياء الأخرى".



وتابع: "بالنسبة لي وبناء على ما أسمعه، إذا لم يخبرني أحدهم بأنني يجب أن أرحل، فلن أذهب. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك نقطة تحول يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى".



وختم: "سنرى ما سيحدث، لكن هذا من أجل المستقبل في الصيف أو أي شيء آخر. لن يحدث الآن، وفي الوقت الحالي لدينا مساحة ووقت للتفكير في الأمر".



ويعاني ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بفارق 19 نقطة عن المتصدر آرسنال، و10 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا (الرابع).

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