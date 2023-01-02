كلوب يدفع ليفربول لحسم صفقة عربية

الوكيل الإخباري - يضغط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين العرب في الميركاتو الشتوي الجاري.



ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن كلوب يضغط على إدارة ليفربول لحسم التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.



وارتبط أمرابط بالانتقال إلى الريدز منذ تألقه مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كلوب من أكبر المعجبين بأمرابط، ويعرف أن إدارة النادي ستوفر له الموارد المالية لحسم الصفقة.



وأوضحت أن فيورنتينا يظل عنيدا في موقفه بشأن رحيل النجم المغربي، ويخطط لتقديم عقد جديد لأمرابط.



ويتمسك الفيولا بالحصول على 50 مليون يورو، للسماح برحيل أمرابط في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.



وساهم أمرابط في الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب في مونديال قطر، بالتأهل إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لتلك المرحلة.

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