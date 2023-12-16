كلوب يذكر تن هاغ بالسباعية

الوكيل الإخباري - قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن الانتصار الضخم لفريقه 7-0 على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد الموسم الماضي، هي نتيجة تحدث مرة واحدة في العمر ولن تتكرر، لكن القمة المقررة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد تعد بأن تكون مباراة "خاصة".



وكان مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاغ يحلق عالياً بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي لينهي غياب النادي عن الألقاب لمدة ست سنوات، لكنه تعرض لصدمة كبيرة بعدها بأسبوع عندما ألحق ليفربول بيونايتد أسوأ هزيمة له في 92 عاماً.



وقال كلوب للصحفيين: "كنا نعلم في ذلك اليوم أن نتيجة 7-0 عجيبة وتحدث ربما في العمر مرة واحدة. وأنها إذا ساعدت أحداً في المباراة التالية فستساعد الفريق الذي خسر بتلك النتيجة وليس الفريق الذي فاز بها، هذا أمر آخر.



وأضاف: "إذا وضعت كل ذلك في الحسبان، فإننا سنلعب فقط مباراة لكرة قدم ضد الغريم التاريخي لنادي ليفربول على ملعبنا في أنفيلد".



وتابع: "هذا وحده كفيل بأن يجعلها مباراة خاصة وهذا ما أريد أن أراه منا، مباراة خاصة:.



ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس متراجعاً عنه بفارق 10 نقاط.



وبدا يونايتد في حالة يرثى لها في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزاً واحداً في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات.



كما أصبح تن هاغ تحت ضغط هائل بعد خروج فريقه من المنافسات الأوروبية بتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن كلوب يشعر أن يونايتد يكون فريقاً أقوى عندما يكون تحت الضغط.



وقال كلوب: "لا أحب كل هذا الحديث حول الأمر. كلما يردد الناس أشياء سيئة عنهم يظهرون بشكل أقوى. هذا هو الوضع دائماً".



وواصل: "سأحرص من جانبنا على أن نكون في أعلى تركيز وبنسبة 100 في المائة على الأمور الصحيحة، لكننا بشر وهناك ضجة".

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