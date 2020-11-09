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الإثنين، 09-11-2020 12:56 م

كلوب يربط انخفاض الأداء أمام مانشستر سيتي برئيس البريميرليج

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الوكيل الإخباري _ اعتبر الألماني “يورجن كلوب”، مدرب “ليفربول”، أن سبب تراجع مستوى فريقه أمام “مانشستر سيتي”، الأحد.. سوء جدولة مباريات المسابقة من جانب الرئيس التنفيذي للبريميرليج “ريتشارد ماسترز”.

وقال “كلوب” في بداية حديثه مع قناة “سكاي سبورتس” البريطانية: “كانت مباراة كرة قدم سوبر على كافة الأصعدة.. فريقان كبيران جاهزان لخوض معركة هائلة، كانت مستويات الطاقة لكلا الفريقين مذهلة.. أنا سعيد حقاً لأنها كانت مباراة بأقل عدد من الفرص للسيتي أمامنا، أحببت المباراة كثيراً”.

وأضاف: “كانت معركة حقيقية على أعلى مستوى، وأنا سعيد بالتعادل 1/1.. سجلنا أولاً ومن ثم لم نكن متماسكين بما فيه الكفاية لمدة 10 دقائق.. ثم صانع الفارق كيفين دي بروينه مَهد كرة الهدف التعادل للسيتي وحصل على ركلة جزاء”.


وانتقد “كلوب” رئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي “ريتشارد ماسترز” بسبب تقليص عدد التبديلات من 5 إلى 3 مع بداية الموسم.. مؤكداً أن القرار أثر بالسلب على مستوى أندية البريميرليج.

وقال: “قرار ريتشارد ماسترز يعكس نقص في الإدارة، لقد تخلى عن التبديلات الخمس بشكل خاطئ تماماً.. هذه ليست ميزة، إنها ضرورة، يحدث ذلك في جميع الدوريات الأخرى، إذا هذا حقاً أمر لا يُصدق”.

وأضاف: “تحدثت قبل أسبوعين عن جدول المباريات، ونظم النادي اجتماعاً مع رئيس إدارة البريميرليج.. أخبروني بأنه لا يمكننا تغيير الجدول، لا يتعلق الأمر بليفربول أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.. لقد لعبنا ضد إيفرتون الساعة 12:30 ظهراً، وبعض لاعبي فريقي كانوا في بيرو يوم الأربعاء للعب مباراة مع منتخب البرازيل”.

وتابع: “المشكلة الوحيدة أنك تعرض اللاعبين للإصابة، الفرق التي تلعب يوم الاربعاء لا ينبغي أن تلعب الساعة 12:30 ظهر السبت.. قنوات سكاي سبورتس وBT أو أياً كانت، هم بحاحة للتحدث معهم.. إذا واصلنا هكذا، وإذا لعبت بطولة كأس أمم أوروبا، فلنرى من سيشارك فيها، علينا البدء في التفكير”.

المصدر : ملاعب

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