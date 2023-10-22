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الأحد، 22-10-2023 04:01 م

كلوب يشيد بأرقام صلاح الجنونية: لن يتوقف

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الوكيل الإخباري - أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على محمد صلاح بعدما سجل هدفي الفوز 2-صفر على إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم  السبت، مبرزا قدرة النجم المصري على التسجيل حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف تقدم ليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة 13 على التوالي على ملعب أنفيلد التي يهز فيها الشباك أو يلعب تمريرات حاسمة.

وقال كلوب بعد المباراة: أكثر ما أحبه بشأن مو، بالطبع أرقام مو صلاح، لكن أكثر ما أحبه هو أنني أعتقد أن مو صلاح لعب عددا هائلا من المباريات الرائعة، لكن مباراة اليوم لم تكن الأفضل له.

وأضاف: كنا بحاجة لشخص يضع الكرة داخل المرمى. قام بهذا الدور من جديد. أكن احتراما شديدا لهذا. إنه أمر رائع جدا، أرقامه جنونية. لن يتوقف أبدا. هذه طبيعته. وهذا أمر رائع جدا بالنسبة لنا.

وتنفس كلوب الصعداء بعدما أفلت إبراهيما كوناتي من بطاقة صفراء ثانية والطرد بعدما عرقل بيتو مهاجم إيفرتون.

وقال كلوب: إبراهيما، كان من الممكن أن يطرد، نعم. عندما لم يحصل على بطاقة صفراء ثانية، قلت في نفسي حسنا، لن نترك الفرصة سانحة واستبدلناه.

ولم يكن إيفرتون محظوظا بهذا القدر، إذ إنه لعب بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانج في الشوط الأول.

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