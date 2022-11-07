كلوب يعلق على تألق محمد صلاح ضد توتنهام

الوكيل الإخباري - أشاد المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنجم فريقه محمد صلاح، عقب الفوز على توتنهام 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن جناح ليفربول بعدما قاد صلاح فريقه لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.



وقال كلوب في تصريحاته: "لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لإخبار الناس بمدى جودة محمد صلاح. أنت بحاجة إلى شخص ما لإنهاء الأمر أمام المرمى، وفي أغلب الأحيان، يقوم صلاح بذلك".



وتابع مدرب الريدز: "رغبة مو ومستوى أدائه حققا الفوز، كانت مباراة من الدرجة الأولى لصلاح، وأكثر شيء أسعدني الليلة أنه سجل هدفين وأثبت أنه لاعب كبير".



وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل عدد الأهداف التي شارك صلاح في تسجيلها مع ليفربول هذا الموسم بكافة المسابقات، إلى 19 هدفا، بواقع 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

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