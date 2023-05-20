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السبت، 20-05-2023 04:42 م

كلوب يهاجم أستون فيلا بصلاح وجاكبو

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الوكيل الإخباري - أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا، اليوم السبت، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

دفع كلوب بقوة ضاربة في كل الخطوط، حيث سيبدأ اللقاء بتشكيل يضم..

أليسون، أرنولد، روبرتسون، فان دايك، كوناتي، فابينيو، هندرسون، جونز، دياز، جاكبو وصلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيلهير، جوميز، ميلنر، فيرمينو، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، كارفالو، وماتيب.

أما الإسباني أوناي إيمري، مدرب ستون فيلا، يلعب بتشكيل يضم:

إيمليانو مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، ديني، ماكجين، كامارا، دوجلاس لويز، رامزي، بيلي، واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

أولسن، سينسالو، تراوري، بوينديا، أليكس مورينو، أشلي يونج، دوران، وديندوكر.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول البريميير ليج برصيد 65 نقطة، بينما يحل أستون فيلا (ثامنا) برصيد 57 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول (3-1) في ملعب أستون فيلا.

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