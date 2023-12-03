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الأحد، 03-12-2023 04:15 م

كليبرز ينتزع فوزا مثيرا من أنياب ووريورز

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الوكيل الإخباري - قلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث إلى فوز مثير في الرمق الأخير على جولدن ستيت ووريورز (113-112)، اليوم الأحد، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحسم كليبرز النتيجة بفضل ثلاثية لنجمه بول جورج في الثواني الأخيرة والذي أنهى المباراة مسجلا 25 نقطة، بينها 11 في الربع الأخير.

وسنحت لجولدن ستايت فرصة أخيرة للخروج فائزا، لكن درايموند جرين أهدر رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة.


وساهم أيضا في فوز كليبرز كل من جيمس هاردن مع 21 نقطة وكاوهي لينارد مع 20.

في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف جولدن ستايت نجمه ستيفن كوري مع 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وللمرة الثانية خلال أيام قليلة، أفلت جولدن ستايت ووريورز بطل عام 2022، فوزا كان في المتناول، بعد أن تقدم على ساكرامنتو كينجز بفارق كبير، الثلاثاء، قبل أن يخسر المباراة.

وحذا لوس أنجليس ليكرز حذو جاره في المدينة الواحدة وتغلب على هيوستن روكتس (107-97)، في مباراة تألق فيها نجمه أنتوني ديفيز بتسجيله 27 نقطة ونجاحه في 14 متابعة.

وأضاف النجم الآخر ليبرون جيمس الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 خلال الشهر الحالي، 16 نقطة، بينها سلة رائعة، عندما استدار على نفسه بنسبة 360 درجة.

ولم ينفع تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف دالاس مافريكس، الذي نجح في تحقيق "تريبل دابل"، لأن فريقه خسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر (120-126).

وسجل دونتشيتش 36 نقطة مع 15 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

أما أفضل مسجل في صفوف ثاندر، فكان جالين ويليامز مع 23 نقطة، علما بأن 7 زملاء له تخطوا حاجز الـ10 نقاط في المباراة.

وللمفارقة، فإن مافريكس الذي تخلف بفارق 24 نقطة في مطلع الربع الأخير سجل 30 نقطة تواليا خلاله وتقدم بالفعل (117-111)، لكنه لم يتمكن من حسم المباراة في صالحه.

وكان الأمر مماثلا بالنسبة إلى النجم الصربي نيكولا يوكيتش في صفوفه، إذ لم يكف نجاحه في تحقيق "تريبل دابل" في منح الفوز لفريقه دنفر ناجتس حامل اللقب الموسم الماضي، فخسر أمام ساكرامنتو كينجز (117-123).

وسجل يوكيتش 36 نقطة مع 13 متابعة و14 تمريرة حاسمة.



في المقابل، كان دي ارون فوكس ومالك مونك افضل مسجلين في صفوف ساكرامنتو مع 26 نقطة لكل منهما.

وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو اول "تريبل دابل" له هذا الموسم ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على اتلانتا هوكس 132-121 في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 17 مرة.

وسجل يانيس 32 نقطة مقابل 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان داميان ليلارد مع 25 نقطة.

وتوقفت سلسلة انتصارات اورلاندو ماجيك عند 9 بسقوطه امام بروكلين نتس 129-101.

وتعملق ميكال برديجز في المباراة وسجل 42 نقطة للفائز.

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