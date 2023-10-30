كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2023

الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، الإثنين، لمتابعة حفل الكرة الذهبية السنوي، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول".



ومن المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن و مكة المكرمة.



وكعادتها، ستنقل شبكة "بي إن سبورتس" الحفل على الهواء مباشرة عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.





ما هي جوائز الحفل؟



لن يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بل ستقدم جوائز أخرى.



وهذه الجوائز هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب/ الكرة الذهبية لأفضل لاعبة/ أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)/ جائزة كوبا (أفضل صاعد)/ جائزة ياشين (أفضل حارس)/ جائزة جيرد مولر (أفضل هداف)/ جائزة سوكراتيس إنسانية (اللعب النظيف).



كيفية التصويت على الجوائز



الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.



الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.



أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.



معايير الفوز بالكرة الذهبية



قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.



وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.



كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.



المرشحون للكرة الذهبية



ينافس على جائزة 2023 عدد هائل من اللاعبين الكبار، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.



ومن المتوقع أن تكون المنافسة منحصرة بين الثلاثي، وسط تسريبات تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته.



وبذلك، فإن هالاند لن يتوج بالجائزة رغم تميزه اللافت على المستويين الفردي والجماعي مع مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي، فضلا عن تصدره قائمة الهدافين بمختلف الدوريات والبطولات الأوروبية.

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