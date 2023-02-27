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الإثنين، 27-02-2023 02:43 م

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل 2022

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الوكيل الإخباري -  تتجه الأنظار اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، التي تحتضن حفل جوائز الأفضل لعام 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا.

ويترقب عشاق كرة القدم معرفة هوية الفائزين بجوائز الأفضل بمختلف الفئات، وعلى رأسها أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الاردن و مكة المكرمة.

جوائز الأفضل

قسم الفيفا جوائز الأفضل إلى 9 فئات مختلفة وهي أفضل لاعب/ أفضل مدرب/ أفضل حارس مرمى، وبالمثل في الكرة النسائية.

كما سيقدم الفيفا جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وكذلك جائزة اللعب النظيف وأخرى للمشجعين.

تشكيل العام

سيتم الكشف خلال الحفل أيضا عن التشكيلة المثالية لعام 2022، التي تضم 11 لاعبا بمختلف المراكز.

كيف يتم التصويت على الجوائز؟

جوائز مثل أفضل لاعب ومدرب، يتم التصويت عليها من 4 فئات مختلفة، بنسبة 25% لكل فئة.

الفئة الأولى التي يحق لها التصويت هم قادة المنتخبات الوطنية، وكذلك مدربو تلك المنتخبات، وينضم إليهم 300 صحفي اختارهم الفيفا من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن تصويت المشجعين عبر الإنترنت.

القوائم النهائية للجوائز

تضم القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم كلا من الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جائزة أفضل مدرب يتنافس عليها الإسباني بيب جوارديولا، الأرجنتيني ليونيل سكالوني والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس كل من المغربي ياسين بونو، البلجيكي تيبو كورتوا والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

من توج بجوائز 2021؟

أفضل لاعب: روبرت ليفاندوفسكي

أفضل مدرب: توماس توخيل

أفضل حارس مرمى: إدوارد ميندي

أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس

أفضل حارسة مرمى: كريستيان إندلر

أفضل مدربة سيدات: إيما هايس

أفضل هدف: إيريك لاميلا ضد أرسنال

جائزة الفيفا للمشجعين: جماهير الدنمارك وفنلندا

جائزة اللعب النظيف: منتخب الدنمارك وطاقمه الطبي ولاعبوه

جوائز فيفا الخاصة: كريستيانو رونالدو - الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية/ كريستين سينكلير الهدافة التاريخية للمنتخبات الوطنية للسيدات

تشكيل العام لعام 2021

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ديفيد ألابا - بونوتشي - روبن دياز

الوسط: دي بروين - جورجينيو - كانتي

الهجوم: هالاند - ليفاندوفسكي - رونالدو - ميسي

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