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الإثنين، 15-11-2021 05:34 م

كل ما تريد معرفته عن داني ألفيس ،، محطات هامة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

منذ أن عاد البرازيلي داني ألفيس لبرشلونة الإسباني، تصدرت حالة من الفرح بعودة واحد من أهم أساطير الجيل الذهبي ليدعم صفوف كتيبة الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث سيمثل الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل، وإن كانت المصادر الصحافية الإسبانية تؤكد أن اللاعب سيستمر لموسم ونصف مع الفريق " حتى بلوغه الأربعين من عمره ".اضافة اعلان


 
 
 
ولن يكون بمقدور الظهير الأيمن التاريخي المشاركة مع برشلونة في المباريات الرسمية حتى فترى الإنتقالات الشتوية في كانون الثاني / يناير المقبل، ولكنه التحق بشكل فعلي في تمارين الفريق .

 


وكان اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب بتارخ اللعبة بـ 44 لقب، بدأ مسيرته رفقة نادي باهيا في بلاده ، ثم انتقل منه إلى إشبيلية الإسباني،  وصولا لبرشلونة عامك 2008 ومثله لمدة 8 سنوات تخللها السداسية والخماسية التاريخية، قبل أن يرحل ليوفنتوس الإيطالي ومنه لباريس سان جيرمان الفرنسي وصولا لساوباولو البرازيلي . 

 

محطات من مسيرة ألفيس : 

- بعد تألقه في الدوري البرازيلي انتقل لإشبيلية، وشهدت الفترة ذاتها تتويجه بكأس العالم للشباب رفقة السامبا وكان من أفضل 3 لاعبين في البطولة .

 

- رفض إشبيلية بيعه لليفربول الإنجليزي عام 2006، وكان على وشك الرحيل عام 2007 لولا وفاة زميله بويرتا، علما أنه مثل الفريق الأندلسي في 175 مباراة تخللها تسجيل 11 هدف وأحرز مع الفريق 5 ألقاب ، منها 3 أوروبية.

 

- عند انتقاله لبرشلونة كان المدافع الأغلى بالتاريخ بمبلغ فاق 32 مليون يورو، وتوج مع الفريق بـ 23 لقب، خاض بقميصه 247 مباراة، صنع خلالها 101  هدف وسجل 14 هدف.

 

- مثل يوفنتوس في 22 مباراة وسجل هدف وحيد، وتوج مع الفريق بلقبين.

 

- توج بلقبي الدوري والكأس بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما رفع لقبة دوري منطقة ساوباولو في البرازيل.

 

- توج مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو، ولقب كوبا أمريكا وكأس العالم للقارات .

 

 

 




 

 


 

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