كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الوكيل الإخباري - بعد أن اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023 بتأهل ريال مدريد وبرشلونة عقب اجتيازهما ربع النهائي.



ووصلت بطولة كأس ملك إسبانيا إلى مراحلها الأخيرة بتأهل 4 فرق هي: ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وأوساسونا، وبرشلونة إلى الدور نصف النهائي.



ويحلم كل فريق برفع الكأس في ملعب إشبيلية في 6 مايو/أيار المقبل.



ستُجرى قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدينة لاس روزاس بالعاصمة الإسبانية مدريد.



ستبدأ إجراءات سحب قرعة نصف نهائي كأس الملك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت إسبانيا.



تنقل مراسم قرعة كأس ملك إسبانيا من خلال البث المباشر على القناة الرسمية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم (باللغة الإسبانية) على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتنقل مباريات كأس ملك إسبانيا عبر قناة السعودية الرياضية SSC.



قد تضرب قرعة نصف نهائي قرعة كأس ملك إسبانيا موعدا ناريا بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، وبالتالي قد تضمن الجماهير متابعة مباراتين لكلاسيكو الأرض.



وإذا جنبت القرعة مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، قد يلتقي الغريمان في المباراة النهائية يوم 6 مايو/أيار من لقاء واحد إذا تمكنا من تجاوز الدور نصف النهائي.



تقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب على مباراتين، حيث تلعب الفرق على أرضها وخارجها لحسم الفريق المتأهل للنهائي.



وأقيمت المباريات السابقة حتى الدور ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، بحيث يتأهل الفريق الفائز مباشرةً إلى الدور التالي دون خوض مباراة أخرى.



تم تحديد موعد مباريات الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير/شباط 2023.



وستقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 3 مارس/أزار 2023.

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