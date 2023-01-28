السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير الاتصال الحكومي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

الأمن يثني مواطن عن احراق نفسه في إربد

الشبول يفتتح الملتقى الإعلامي العربي

ندوة عن الأردن ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية

14 ألفا و303 مقاعد في الجامعات الرسمية لخريجي تكميلية التوجيهي

حريق يلتهم مركبة في اربد

وزيرة التنمية: مشاريع الأسر المنتجة تخلق فرص عمل للشباب وتمكن المرأة اقتصادياً

هنغاريا تعارض قرار ألمانيا تسليم دبابات لأوكرانيا

بلدية الهاشمية: توزيع 375 حاوية على عدد من المناطق

السبت، 28-01-2023 04:59 م

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

1202328135524395502924


الوكيل الإخباري -  بعد أن اكتمل المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023 بتأهل ريال مدريد وبرشلونة عقب اجتيازهما ربع النهائي.

ووصلت بطولة كأس ملك إسبانيا إلى مراحلها الأخيرة بتأهل 4 فرق هي: ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وأوساسونا، وبرشلونة إلى الدور نصف النهائي.

ويحلم كل فريق برفع الكأس في ملعب إشبيلية في 6 مايو/أيار المقبل.

ستُجرى قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدينة لاس روزاس بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ستبدأ إجراءات سحب قرعة نصف نهائي كأس الملك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت إسبانيا.

تنقل مراسم قرعة كأس ملك إسبانيا من خلال البث المباشر على القناة الرسمية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم (باللغة الإسبانية) على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتنقل مباريات كأس ملك إسبانيا عبر قناة السعودية الرياضية SSC.

قد تضرب قرعة نصف نهائي قرعة كأس ملك إسبانيا موعدا ناريا بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، وبالتالي قد تضمن الجماهير متابعة مباراتين لكلاسيكو الأرض.

وإذا جنبت القرعة مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، قد يلتقي الغريمان في المباراة النهائية يوم 6 مايو/أيار من لقاء واحد إذا تمكنا من تجاوز الدور نصف النهائي.

تقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب على مباراتين، حيث تلعب الفرق على أرضها وخارجها لحسم الفريق المتأهل للنهائي.

وأقيمت المباريات السابقة حتى الدور ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، بحيث يتأهل الفريق الفائز مباشرةً إلى الدور التالي دون خوض مباراة أخرى.

تم تحديد موعد مباريات الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير/شباط 2023.

وستقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 3 مارس/أزار 2023.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232814541565430311

رونالدو يوجه صفعة جديدة ليوفنتوس

120232816284160088549

مؤشر جديد على قرب رحيل أوناحي

1202328154352185830367 (1)

الموت يُفجع إمام عاشور نجم الزمالك

1202328101252771346337

قضية مجوهرات تضع نيمار في دائرة الشك

1202328121140948495028

رونالدو يتلقى ساعة هدية قيمتها 3 مليون ريال

1202328124043257407060

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على لقب بطل الشتاء

أخبار متعلقة
1202398571980453134

الكشف عن أفضل مدرب في العالم

12023795414122124837

خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

120235104144909483822

الفاخوري والعوضات يحترفان في العين السعودي

12023484740743197259

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر

1220223191943348756665

كيروش يقترب من تدريب منتخب عربي

122022319741565175022

راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي