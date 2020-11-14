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السبت، 14-11-2020 10:19 ص

كم بلغت قيمة مكافأة الولاء للنجم ميسي؟

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الوكيل الإخباري _ رغم محاولته الرحيل الصيف الماضي، يترقب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، الحصول على مكافأة ولاء من إدارة البارسا، بقيمة 33 مليون يورو.

ووقع ميسي على آخر عقد له مع برشلونة قبل 3 سنوات، حصل على نصف مبلغ 66 مليون يورو، المستحق له كـ مكافأة ولاء.

كما أضاف الموقع أن برشلونة يمر بأزمة مالية ضخمة، ويحتاج لتخفيض 190 مليون يورو من أجور اللاعبين، على الرغم من رحيل راكيتيتش وسواريز وفيدال في الصيف، الذين كانوا من أعلى الرواتب في النادي.

وتقدم ميسي بطلب رسمي للرحيل عن برشلونة عقب الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال الموسم الماضي بنتيجة (8-2)، وتمرد بالغياب عن تدريبات الفريق ولم يُعاقبه النادي الذي رفض الدخول في معركة قانونية معه.

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المصدر : ملاعب 

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