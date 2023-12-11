كم تبلغ الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023؟

الوكيل الإخباري - لا يكون الحضور في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية، مقتصرا فقط على المشاركة في المسابقة وخوض المباريات.



وتنطلق غدا الثلاثاء نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



هذه النسخة ستكون تاريخية، كونها الأخيرة بشكل البطولة الحالي، الذي يشهد مشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.



الاتحاد الدولي لكرة القدم استقر على تغيير شكل البطولة انطلاقا من عام 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقا، وذلك من أجل زيادة المداخيل والعوائد المالية.



قرار الفيفا جاء باعتبار أن جميع النسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأندية كانت عوائدها المالية ضعيفة، وهو ما تكشفه قيمة الجوائز المالية للأندية المشاركة.



بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، بينما يكون مبلغ 2.5 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الثالث.



صاحب المركز الرابع ينال مليوني دولار، بينما يحصل القابع في المرتبة الخامسة على 1.5 مليون دولار، فيما يكتفي الفريق المحتل للمركز السادس بالحصول على مليون دولار والسابع على نصف مليون دولار.



ومن ثم، فإن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي يبلغ 16.5 مليون دولار.

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