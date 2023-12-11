الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور

الضمان يطلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

تايمز أوف إسرائيل: ما خيارات القضاء على قيادات حماس؟

جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 03:43 م

كم تبلغ الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023؟

12202311152619750185681


الوكيل الإخباري - لا يكون الحضور في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية، مقتصرا فقط على المشاركة في المسابقة وخوض المباريات.

وتنطلق غدا الثلاثاء نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

هذه النسخة ستكون تاريخية، كونها الأخيرة بشكل البطولة الحالي، الذي يشهد مشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم استقر على تغيير شكل البطولة انطلاقا من عام 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقا، وذلك من أجل زيادة المداخيل والعوائد المالية.

قرار الفيفا جاء باعتبار أن جميع النسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأندية كانت عوائدها المالية ضعيفة، وهو ما تكشفه قيمة الجوائز المالية للأندية المشاركة.

بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، بينما يكون مبلغ 2.5 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الثالث.

صاحب المركز الرابع ينال مليوني دولار، بينما يحصل القابع في المرتبة الخامسة على 1.5 مليون دولار، فيما يكتفي الفريق المحتل للمركز السادس بالحصول على مليون دولار والسابع على نصف مليون دولار.

ومن ثم، فإن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي يبلغ 16.5 مليون دولار.

اضافة اعلان

 


 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202311144532485302278

هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟

12202311151450759961902 (1)

منتخب الناشئين يلتقي نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا غدا

1220231115118353778906 (1)

بايرن ميونخ يزيد رعب برشلونة في صفقة أراوخو

1220231110647159195474

نجم مان يونايتد السابق يتلقى تهديدات على واتساب

1220231195255669614742

سانتوس يحجب قميص بيليه

1220231194025428386126

فيفا يوافق على الطلب العاجل لإتحاد جدة

أخبار متعلقة
1220233115843139008178

العبقري أونو يعتزل كرة القدم بعمر 44 عاما

112023237619836444635

رئيس الـ فيفا يعلق على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين.. ويلمح بالعقوبات

11202320142420736435102

مدرب بلجيكا: الفوز باليورو أصعب من كأس العالم

1120231872258449900973 (1)

لعنة ديشامب تلقي بظلالها على ريال مدريد

1120231591522568605352

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

112023147819121288070 (1)

نيمار يرد على أنباء فسخ عقده مع الهلال السعودي