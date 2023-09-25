كم سيدفع برشلونة لشراء كانسيلو من مانشستر سيتي؟

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن المبلغ المتوقع أن يدفعه برشلونة الإسباني حال التعاقد بشكل نهائي مع البرتغالي جواو كانسيلو بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024.



وكان برشلونة دعَّم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بضم الظهير الأيمن جواو كانسيلو، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وقدَّم كانسيلو انطلاقة مبهرة مع برشلونة في مبارياته الأخيرة، تواصلت يوم السبت حيث سجل هدف الفوز 3-2 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بعدما كان الفريق متأخرا بثنائية حتى الدقائق العشر الأخيرة.



ومن المحتمل أن يحاول برشلونة التعاقد مع كانسيلو بصفة نهائية في الصيف المقبل، خاصة أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لا يدرج النجم البرتغالي ضمن خططه المستقبلية.

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وسيعتمد الأمر في المقام الأول على ما إذا كان برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكلفة التعاقد مع كانسيلو بشكل دائم أم لا، حيث إنه من المرجح أن تستمر معاناة النادي على المستوى المالي في الصيف المقبل.



وفي ضوء ذلك، كشف الصحفي الإسباني فرناندو بولو، الذي يعمل في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كانسيلو قد يكون متاحًا مقابل 25 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي قد يكون في المتناول بالنسبة لبرشلونة.



بث مباشر: مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024 ومن المرجح أن يتمكن برشلونة من إضافة بعض المتغيرات لحسم الصفقة، مما يجعل الأمر أكثر إمكانية.



يذكر أن كانسيلو (29 عاما) شارك في 4 مباريات مع برشلونة حتى الآن في جميع المسابقات، تألق خلالها مع الفريق بتسجيل هدفين وصناعة هدف

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