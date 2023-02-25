كهربا يستفز مرتضى منصور بعد قرار حبسه

الوكيل الإخباري - علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على قرار الحكم النهائي الذى قضته محكمة النقض بحكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى قضية سب و قذف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي و مجلس ادارته.



ونشر كهربا عقب صدور الحكم المحكمة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك صورة وكتب عليها تعليقًا:" وجودك فى بيتك ووسط أهلك بفلوس الدنيا كلها الحمد لله على نعمة الحرية".

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وودع مرتضي منصور جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، بعد قرار محكمة النقض صباح اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه قائلًا:









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