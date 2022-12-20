كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - كشف باسيل بولي، النجم السابق لمارسيليا وسفير النادي، عن كواليس ارتباط العملاق الفرنسي بالتعاقد كريستيانو رونالدو.



ودشنت جماهير مارسيليا وسما في الصيف الماضي، من أجل دفع إدارة النادي الفرنسي، للتوقيع مع النجم البرتغالي.



وقال بولي، في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أجرى رونالدو محادثات بالفعل مع مارسيليا.. أعتقد أنه كان يجب أن يأتي. كان سيحضر شيئا ما للدوري الفرنسي".



وأضاف: "إنه لاعب موهوب حتى لو كان كبيرا في السن، وأعتقد أنه لا يزال لديه ما يصنع الفارق في الدوري الفرنسي.. كما أننا نتحدث عن كريستيانو رونالدو.. يا لها من صفقة".



وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.

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