كواليس المحادثة الأخيرة بين بنزيما وبيريز

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد هذا الصيف.

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وكان الميرنجي أعلن، في بيان رسمي، عن رحيل بنزيما هذا الشهر بعد مسيرة مميزة بقميص ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، التقى المهاجم الفرنسي مع مبعوثين من الدوري السعودي في مدريد هذا الأسبوع، وحصل على العرض البالغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث اختياري.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما اتصل بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عقب الاجتماع، وأبلغه بأنه يريد أن يأخذ بعض الوقت لحسم مستقبله.



وجاء ذلك رغم وجود اتفاق بين النادي واللاعب بشأن التجديد لموسم آخر، والذي كان متضمنًا في العقد بشرط الفوز بجائزة الكرة الذهبية.



ورد بيريز على بنزيما: "تستطيع أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه.. أبواب مدريد مفتوحة أمامك سواء قررت البقاء والاعتزال في النادي أو الرحيل إلى السعودية".

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