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الخميس، 18-01-2024 04:02 م

كواليس جديدة في أزمة بنزيما والاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو والمختص بأخبار سوق الانتقالات عن موقف إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي من رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.

وارتبط كريم بنزيما بالرحيل عن نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد غيابه عن تدريبات العميد، بالإضافة إلى تخلفه عن معسكر الفريق في مدينة دبي الإماراتية.

وأوضح رومانو في فيديو عبر حسابه على يوتيوب، أن بنزيما على علاقة متوترة مع بعض الأشخاص في نادي الاتحاد، لكن النادي لن يسمح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي، ويريد بقاء اللاعب في صفوفه.

وأشار إلى أن رامون بلانيس المدير الرياضي لناد الاتحاد، سيتدخل في موضوع بنزيما وسوف يجتمع مع اللاعب والأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتعليقا على التقارير التي ربطت اللاعب بتشيلسي ومانشستر يونايتد، صرح رومانو: "وفقا لمعلوماتي ليس هناك أي عرض إنجليزي لبنزيما حتى الآن". 

وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة مع نادي الاتحاد، منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 12 هدفا.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع بنزيما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

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