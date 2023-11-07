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الثلاثاء، 07-11-2023 02:55 م

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

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الوكيل الإخباري - على الرغم من مرور عدة أشهر، على رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، إلا أن كواليس المفاوضات، لا تزال تتسرب من وقت إلى آخر.

وكشف مؤلف السيرة الذاتية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصحفي الإسباني جييم بالاجي، كواليس مثيرة في مفاوضات النادي السعودي، لضم ميسي في ميركاتو صيف العام الجاري.

وقال بالاجي في تصريحات عبر شبكة caughtoffside إن وفد نادي الهلال تواجد في باريس بطائرة خاصة بعرض قيمته مليار دولار سنويا.

وأضاف: "إلا أن ليو لم يأخذ العرض السعودي على محمل الجد".

وفي سياق آخر، لمح الصحفي الشهير إلى أن النجم الأرجنتيني بصدد المشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولفت إلى أن عددا من أفراد عائلة ليونيل ميسي، يتمنون ويتوقعون أن يشارك في مونديال 2026.

يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي في 30 يونيو الماضي، وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية مع الفريق الأمريكي في مختلف المسابقات، متوجا بلقب كأس الدوريات.

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