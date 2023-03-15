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الأربعاء، 15-03-2023 04:35 م

كواليس عرض محمد أبوجبل على الأهلي

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الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي محمد فاروق عن عرض محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك السابق وفريق البنك الأهلي الحالي على إدارة الكرة بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتدعيم مركز حراسة المرمى مع محمد الشناوي.

وقال محمد فاروق عبر برنامج تلفزيوني: "بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على إدارة الكرة في النادي الأهلي إمكانية الحصول على خدمات محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وتابع: "أبو جبل أبدى مرونة كبيرة في الانتقال للأهلي خاصة من الجانب المادي حيث لم يطلب أي شروط خاصة، كما لم يطلب وضع أى بنود تمنحه فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي في حال إتمام الصفقة".

 

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