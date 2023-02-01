كواليس فشل انتقال أمرابط لبرشلونة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، كواليس فشل صفقة انتقال المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، لصفوف برشلونة، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.



وحاول برشلونة ضم أمرابط، أمس الثلاثاء، وتقدم بعرض رسمي لفيورنتينا من أجل استعارته، لكن الفيولا رفض العرض.



ووفقا للتقارير الواردة من إسبانيا، فإن برشلونة عرض مبلغا قيمته 3-4 ملايين يورو، لاستعارة أمرابط لنهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 37 مليون يورو.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة قدم عرضا محسنا لضم أمرابط قبل إغلاق باب القيد، لكن فيورنتينا رفضه أيضا، ليستبعد البارسا إمكانية ضمه.



وأوضحت الصحيفة، أن أمرابط تم عرضه على برشلونة، في الميركاتو الشتوي، وبدأ التفكير في ضمه خلال الأسبوع الأخير من السوق.



واعتقد وكلاء اللاعب، أنه يمكن لأمرابط المغادرة على سبيل الإعارة، وهذا شجع برشلونة على المحاولة، لكن فيورنتينا رفض.



وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول حتى الساعات الأخيرة ضم أمرابط، من خلال زيادة المقابل المادي، لكن فيورنتينا أصر على رفضه، كما أن ضغط اللاعب لم يسفر عن نتيجة.

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