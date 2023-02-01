الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 03:05 م

كواليس فشل انتقال أمرابط لبرشلونة

220231104827212205714


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، كواليس فشل صفقة انتقال المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، لصفوف برشلونة، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وحاول برشلونة ضم أمرابط، أمس الثلاثاء، وتقدم بعرض رسمي لفيورنتينا من أجل استعارته، لكن الفيولا رفض العرض.

ووفقا للتقارير الواردة من إسبانيا، فإن برشلونة عرض مبلغا قيمته 3-4 ملايين يورو، لاستعارة أمرابط لنهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 37 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة قدم عرضا محسنا لضم أمرابط قبل إغلاق باب القيد، لكن فيورنتينا رفضه أيضا، ليستبعد البارسا إمكانية ضمه.

وأوضحت الصحيفة، أن أمرابط تم عرضه على برشلونة، في الميركاتو الشتوي، وبدأ التفكير في ضمه خلال الأسبوع الأخير من السوق.

واعتقد وكلاء اللاعب، أنه يمكن لأمرابط المغادرة على سبيل الإعارة، وهذا شجع برشلونة على المحاولة، لكن فيورنتينا رفض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول حتى الساعات الأخيرة ضم أمرابط، من خلال زيادة المقابل المادي، لكن فيورنتينا أصر على رفضه، كما أن ضغط اللاعب لم يسفر عن نتيجة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023112109323363155

أبرز صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية

220231112624191439175

برشلونة ضد ريال بيتيس لتوسيع فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني

220231111927595357727

مانشستر يونايتد يستضيف نوتينجهام لحسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة

220231104015707416500

برشلونة يتأهب للإعلان عن صفقة جديدة

220231102940238948201

الكشف عن تفاصيل الصفقة الأغلى في البريميرليج

2202311061783033503

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
220231104015707416500

برشلونة يتأهب للإعلان عن صفقة جديدة

120231914836538929309

رسميا.. برشلونة يضم جوهرة أرجنتينية

120231610525316074745 (1)

صفقة تبادلية وشيكة بين برشلونة وإنتر

1202310163247836539438 (1)

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

12023101010977614549

بنزيما وليفاندوفسكي.. معركة الزعامة تتجدد في السعودية

12023411317447148743

مفاجأة.. بيكيه يريد العودة من الاعتزال واللعب مع هذا النادي