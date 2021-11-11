كواليس مثيرة في علاقة راموس وميسي داخل باريس سان جيرمان

الوكيل الاخباري - مازال آصداء تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو راموس في الانتقالات الصيفية الماضية، مستمرة حتى الأن.

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وضم باريس سان جيرمان الثنائي ميسي وراموس في صفقتي انتقال حر، الأول قادما من برشلونة، والثاني قادما من ريال مدريد.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن كواليس علاقة الثنائي ميسي وراموس داخل الفريق الباريسي، بالرغم من الصدمات التي كانت تجمع بينهما في كلاسيكو الأرض.



وأوضحت أن علاقة ميسي وراموس مميزة للغاية، حيث أن الثنائي يضيفان أجواء إيجابية لغرفة خلع الملابس في باريس سان جيرمان باعتبارهما نجمي الفريق.



وأشارت إلى أن ميسي تحديدا يمتلك علاقة مميزة مع جميع لاعبي الفريق الباريسي، وكذلك راموس، وهو ما يظهر في جلساتهم مع اللاعبين قبل المباريات.

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