كولر يكشف سبب تفوق بلوزداد على الأهلي

الوكيل الإخباري - أكد مدربي الأهلي المصري ، مارسيل كولر، أن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة، وشهدت فرصاً من الفريقين.

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قال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "الأهلي تأثر نسبياً بفترة التوقف، بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة".



وأضاف: "الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.



وأوضح: "النادي الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد".



واختتم: "خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وسيسعى للفوز في المباراتين المقبلتين، وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.

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