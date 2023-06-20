كوليبالي يوافق على عرض الهلال

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن السنغالي كاليدو كوليبالي وافق على العرض الذي تلقاه من الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.



قالت الصحيفة إن "تشيلسي الإنجليزي تلقى عرضاً جيداً للاستغناء عن المدافع غير المرغوب فيه بحصول "البلوز" على 25 مليون جنيه إسترليني".



وأضافت أن الدولي السنغالي وافق على العرض السعودي الذي سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يحصل مع تشيلسي على 162 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



وأشارت إلى أنه ضمن 3 لاعبين في النادي اللندني في طريقهم للانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى المغربي حكيم زياش عرضاً من النصر والسنغالي إدواردو ميندي عرضاً من الأهلي، وذلك عقب اكتمال صفقة انضمام لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى الاتحاد، بينما رفض البلجيكي روميلو لوكاكو عقداً براتب أسبوعي يبلغ 326 ألف جنيه إسترليني بسبب رغبته في الاستمرار مع إنتر ميلان الإيطالي.

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