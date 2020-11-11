كومان: برشلونة أفضل في تواجد ميسي

الوكيل الإخباري _ أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني دائما الأفضل في تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفًا أن تألق أنطوان غريزمان يعتمد عليه في الأساس.



وتحدث كومان عن حالة ميسي، خلال مقابلة مع الصحف الكتالونية، قائلاً: “عندما وصلت، أخبروني بأن ميسي حزين، وتحدثنا في منزله، وشرح لي أسبابه وكنت صادقًا معه، وأخبرته بأنني أستطيع تغيير فقط أمور الكرة مثل طريقة اللعب ومركزه في الملعب وأهميته في الفريق، ولكن الأمور التي كانت متعلقة بالنادي لم أكن أستطيع تغييرها”.



وأضاف المدرب الهولندي “ميسي أظهر لي شخصية ترغب في الفوز بالأشياء وأن يكون الأفضل والاستمرار في كونه الأفضل، على الرغم من مشاكله مع النادي، وحاليًا برشلونة كانت ومازالت وستكون أفضل في تواجد ميسي عن غيابه”.



المصدر : ملاعب

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