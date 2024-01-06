كومان: في هذه اللحظة لن ننظر إلى باقي الفرق

الوكيل الإخباري - تحدَّث كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، عن أهداف الفريق بالنصف الثاني من الموسم، مع الاستعداد لاستئناف المنافسات بمواجهة هوفنهايم يوم الجمعة المقبل.



واستهل كومان حواره مع الموقع الرسمي للبايرن، بالحديث عن عودته من إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيمن: "أبلي بلاء حسنا حاليًا. عدت إلى ميونخ قبل أسبوع التحضير لبدء التدريبات بشكل فردي، وعدت الآن للتدريبات الجماعية، ولدي شعور جيد".



وبالنظر لأهدافه الشخصية في العام الجديد: "أرغب دائمًا في تقديم كل ما لديَّ كي أصبح أفضل كل يوم. أريد أن أبقى جائعًا للمزيد، وأتحلى بالإيجابية".



وعن تقييمه للموسم حتى الآن: "لعبنا بصورة جيدة للغاية بالنصف الأول من الموسم، لكن لسوء الحظ خسرنا في الكأس وفي مباراة أخرى بالدوري، لكن نحن في موقع جيد وما يزال أمامنا مساحة للتطور".



وتطرق إلى حالة الفريق قبل بدء النصف الثاني من الموسم: "نبدو في حالة جيدة ونعمل كثيرًا وبحدة في التدريبات. لدينا قوة كبيرة، سنخوض المباراة الودية ومن ثم أسبوع من التدريبات وسنكون على استعداد للبداية".



وتابع: "نعمل بشكل كبير على الجانب البدني والحدة والضغط، يجب أن نستعد للبدء من جديد، ومواصلة ما أنهينا عليه قبل أعياد الميلاد".



وعن تطلعات بايرن للنصف الثاني من الموسم: "ما نزال نبتعد ببعض النقاط عن ليفركوزن في البوندسليجا، نريد الفوز بكل المباريات، حينها لن نحتاج للنظر إلى باقي الفرق، إضافة إلى الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال، أمامنا الآن مواجهة لاتسيو في ثمن النهائي، وعلينا العمل خطوة بخطوة".

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