الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حول التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا

صندوق الائتمان العسكري يقرر تمديد فترة تخفيض نسب العوائد ورفع سقف التمويلات

الارصاد : تحذيرات للمواطنين من خطر الصقيع نهاية الاسبوع

القبض على سائق جرافة وشخص اعتديا على سور مقبرة الرصيفة !

الإمارات تعتمد لقاح فايزر بيونتيك

الكشف عن سبب انخفاض أسعار الخيار بالأردن

جريمة مروعة لمصور صحفي تهُز لبنان

توضيح من الضمان الاجتماعي حول موعد صرف المساعدات المالية

العراق: 15 وفاة و 1158 إصابة جديدة بكورونا

مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

الأربعاء، 23-12-2020 09:23 ص

كومان يعلق على أسباب استبعاد كوتينيو وغريزمان من مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

barca-3-1200x675


الوكيل الإخباري- استعان رونالد كومان، مدرب برشلونة، بأسلوب خططي غير معتاد على النادي واستبعد اثنين من أغلى لاعبيه عند اللعب في ضيافة ريال بلد الوليد، مساء الثلاثاء، لكنه قدم إحدى أفضل مبارياته وفاز 3- صفر يوم الثلاثاء.
اضافة اعلان

وكان برشلونة يحتاج إلى تعويض التعادل المحبط 2-2 مع فالنسيا، يوم السبت الماضي، واستبعد المدرب الهولندي الثنائي أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو واستعان بطريقة 3-5-2 غير المعتادة في النادي.

وحققت الخطة النجاح المطلوب وسيطر برشلونة على وسط الملعب مع حصول الظهيرين جوردي ألبا وسيرجينو ديست على الحرية المطلوبة لمساندة الهجوم والتقدم باستمرار إلى الأمام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe2eb404c59b74d552b21a3

6 نجوم عرب في التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1da688c6-2649-48bc-8f2a-5f632b2451bc

مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد.. بـ قرار نهائي

158C20A440349

الهلال يهدي النصر صفقة مدوية

_109355531_d49e9f58-d688-46c3-9aac-6b5d13c3276a

راموس يقرر مغادرة ريال مدريد

5fe18a534c59b7781c438f8a

ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني

أخبار متعلقة
SLMAN-1200x675

نادي الهلال يتفق مع سلمان الفرج على تجديد العقد

0d68fd5b-be0c-4f37-8968-eb7213882414

تعيين خلدون بكار مدربا لنادي كفرسوم

5fd9aa0f4236042da143d7fa

الاتحاد المصري يشكو من عقوبة الانسحاب ضد ليبيا

C8295CF340887

برشلونة يتوعد سان جيرمان.. تصريحات رسمية تشعل قمة دوري أبطال أوروبا

1006062020_5_20_15_51

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار.. يحطم أحلام برشلونة

carles-tusquets-1200x675

رئيس برشلونة المؤقت يتراجع في تصريحاته عن بيع ميسي