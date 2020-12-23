كومان يعلق على أسباب استبعاد كوتينيو وغريزمان من مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

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استعان رونالد كومان، مدرب برشلونة، بأسلوب خططي غير معتاد على النادي واستبعد اثنين من أغلى لاعبيه عند اللعب في ضيافة ريال بلد الوليد، مساء الثلاثاء، لكنه قدم إحدى أفضل مبارياته وفاز 3- صفر يوم الثلاثاء.وكان برشلونة يحتاج إلى تعويض التعادل المحبط 2-2 مع فالنسيا، يوم السبت الماضي، واستبعد المدرب الهولندي الثنائي أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو واستعان بطريقة 3-5-2 غير المعتادة في النادي.وحققت الخطة النجاح المطلوب وسيطر برشلونة على وسط الملعب مع حصول الظهيرين جوردي ألبا وسيرجينو ديست على الحرية المطلوبة لمساندة الهجوم والتقدم باستمرار إلى الأمام.