كومان يقترب من العودة الى الدوري الانجليزي

الوكيل الاخباري - اعلنت مصادر صحفية ان المدرب الهولندي السابق لنادي برشلونة الاسباني رونالد كومان دخل دائرة اهتمامات نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان

واوضحت هذه المصادر ان الفريق الانجليزي يبحث في الوقت الحالي بين عديد السير الذاتية من أجل اختيار خليفة للمدرب ستيف بروس الذي رحل مؤخراً بسبب سوء النتائج.



وفي نفس السياق يبحث رونالد كومان المُقال مؤخراً من تدريب برشلونة بعد الهزيمة من رايو فاليكانو، عن العودة مرة أخرى إلى البريمييرليغ بعد أن كانت له تجربة شبة ناجحة في تدريب ساوثامبتون، ومن ثم إيفرتون .

ملاعب