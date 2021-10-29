الجمعة 29-10-2021
الوكيل الاخباري

قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك.. اليك التفاصيل

أعراض تُنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر منها

تحذير من كارثة مقلقة قد تؤدي إلى تدمير العالم

تشييع جثمان الفنان الأردني جميل عواد

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ40 ألفا

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شاب في إربد

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

الوليد مقداد بأحدث ظهور له مع زوجته نور غسان-الصورة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/10/29

الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

الجمعة، 29-10-2021 11:20 ص

كومان يقترب من العودة الى الدوري الانجليزي

d098d23e6195e146f6441f1732075420664a3cf9


الوكيل الاخباري - اعلنت مصادر صحفية ان المدرب الهولندي السابق لنادي برشلونة الاسباني رونالد كومان دخل دائرة اهتمامات نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان

 

واوضحت هذه المصادر ان الفريق الانجليزي يبحث في الوقت الحالي بين عديد السير الذاتية من أجل اختيار خليفة للمدرب ستيف بروس الذي رحل مؤخراً بسبب سوء النتائج.

وفي نفس السياق يبحث رونالد كومان المُقال مؤخراً من تدريب برشلونة بعد الهزيمة من رايو فاليكانو، عن العودة مرة أخرى إلى البريمييرليغ بعد أن كانت له تجربة شبة ناجحة في تدريب ساوثامبتون، ومن ثم إيفرتون .

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mhvgvhjnk

أستراليا تواجه السعودية في تصفيات كأس العالم في سيدني

8416946_1635481821

ليفانتي يتعادل مع اتلتيكو مدريد بالليغا

8510296_1635453828

نابولي يفوز على بولونيا ويستعيد صدارة الكالتشيو

10202128101412901943967

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

10202127101430413581953

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

10202128111923625452799

90 دقيقة تحسم مصير سولسكاير

أخبار متعلقة
1635372542c1d3424bd470b20c3e1bb67ffbf3249e

برشلونة يعلن رسمياً إقالة رونالد كومان