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الأربعاء، 24-04-2024 03:35 م

كونتي خارج قائمة المرشحين لتدريب ميلان

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الوكيل الإخباري -  أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن ميلان لا يرغب في تعيين أنطونيو كونتي، كمدير فني للفريق خلفًا لستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يفسخ ميلان عقده مع بيولي في الصيف، رغم تبقي موسم آخر في العقد.

وأنهى الروسونيري الموسمين الأخيرين خالي الوفاض، لذا من المتوقع إقالة بيولي عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد ظهر 3 مرشحين جدد لخلافة بيولي، هم دومينيكو تيديسكو، وسيرجيو كونسيساو، وماركو روزه.

وأضافت الصحيفة أن تيديسكو مدرب بلجيكا، هو أحدث المرشحين في اجتماع تم بين المالك جيري كاردينالي، وجورجيو فورلاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويعد تيديسكو (38 عامًا) مثاليًا للروسونيري، نظرًا لأنه لا يزال شابًا ويتمتع بالكثير من الخبرات الدولية.

ومن المقرر أن يقود مدرب لايبزيج السابق، بلجيكا في بطولة أمم أوروبا 2024 في غضون أشهر قليلة.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن مارسيلو جالاردو وكريستوف جالتييه ضمن المرشحين لقيادة الروسونيري.

أما صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فذكرت أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وجناح إنتر ولاتسيو السابق، ضمن المرشحين أيضًا، إلى جانب مدرب لايبزيج ماركو روزه ومدرب رويال أنتويرب مارك فان بوميل.

وأوضحت الصحيفة أن معظم مشجعي ميلان يرغبون في رؤية كونتي على مقاعد بدلاء الروسونيري الموسم المقبل، لكن يبدو أن مديري النادي وزلاتان إبراهيموفيتش يبحثون عن مرشحين آخرين.

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