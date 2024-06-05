كونتي مدرباً جديداً لنابولي الإيطالي

الوكيل الإخباري - عيّن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 والذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، المدرّب أنتونيو كونتي ليشرف عليه بعقد حتى حزيران/يونيو 2027، بحسب ما أعلنه النادي.



وكان كونتي (54 عاماً) الذي درّب يوفنتوس (2011-14)، منتخب إيطاليا (2014-16)، تشيلسي الإنجليزي (2016-18) وإنتر (2019-21) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في آذار/مارس 2023. وبات خامس مدرّب لنابولي في الأشهر الـ12 الأخيرة.

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