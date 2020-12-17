كونتي يُعظم من قيمة فوز إنتر ميلان على نابولي

الوكيل الإخباري _ أوضح أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أنه لم يكن من السهل على النيراتزوري التغلب على نابولي في ملعب جوزيبي مياتزا وهي المباراة التي وصفها بأنها تكتيكية للغاية.



تغلب الإنتر بفضل هدف سجله روميلو لوكاكو من ركلة جزاء واقترب من ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة.





شدد كونتي على أهمية الانتصار لفريقه على حساب كتيبة جينارو جاتوزو والتي لعبت مباراة كبيرة وأهدرت العديد من الفرص.





قال كونتي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت بعد المباراة : “فوز مثل هذا يمكن أن يكون فارقاً معنا وهذا ما قلته للأولاد..لم يكن من السهل تحقيقه لأن نابولي فريق رائع وكانت مباراة تكتيكية بها احترام كبير من الجانبين”.



استطرد: “لم تكن مباراة رائعة لكنها نقاط مهمة ضد فريق طموح مثل نابولي والذي دوماً ما يكون مثيراً للإعجاب وهذه النقاط قيمتها مضاعفة”.



عانى الإنتر في الدقائق الأخيرة رغم كونه لعب ضد نابولي المنقوص بعد طرد لورينزو إنسيني وعن ذلك قال المدرب: “شعر الفريق بأهمية وثقل المباراة..ولقد كان ذلك الفوز مهماً للنمو العقلي”.



واصل: “يجب أن يتعلم الفريق كيف يعاني في مثل هذه المواقف فالفوز على الفرق القوية إشارة جيدة..ولقد درسنا نحن ونابولي بعض جيداً وكانت لدينا استراتيجية لإبطال هجمات بعضنا البعض”.



ختم تصريحاته: “حاولنا الضغط عليهم بقوة في الشوط الأول ولكنهم كانوا جيدين في تخفيف عملية الضغط وخلق بيوتر زيلينسكي لنا صعوبات كثيرة وراء بروزوفيتش..هذه مباريات صعبة إما أن تربحها أو تخسرها”.









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المصدر : ملاعب



