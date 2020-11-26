الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 03:32 م

كونتي يعلق على خسارة إنتر أمام ريال مدريد

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ملاعب - وكالات

 

أبدى “أنطونيو كونتي”، مدرب “إنتر ميلان”، استياءه من خسارة فريقه أمام ضيفه “ريال مدريد”، في دوري أبطال أوروبا.

وقال “كونتي” عقب اللقاء: “من الصعب دائماً اللعب ضد أندية كبيرة مثل ريال مدريد. لذلك عندما تستقبل هدف مبكر وتلعب بعشرة لاعبين، يصبح من المستحيل تسلق الجبال”.


وتابع: “أعتقد أننا رأينا الفارق بيننا وبينهم، يجب أن يوضح لنا هذا أن هناك طريقاً يجب أن نسلكه.. وأننا بحاجة لأن نكون جائعين.. نعمل بجد وندرك ما نحن فيه، الطريق الوحيد للمضي قدماً هو العمل الجاد والنمو بكل طريقة ممكنة”.

وواصل: “لا أعتقد أننا ضعفاء في الهجوم، لأننا نسجل الكثير من الأهداف.. ربما نسمح بتلقي أهداف كثيرة بالوقت الحالي.. اللعبة كانت صراعاً شاقاً وأصبح من الصعب العودة فيها بسبب البطاقة الحمراء التي نتجت عن احتجاج مفرط”.

واختتم: “هذا هو الوضع ونحن نقبله، لقد قدمنا أداء أفضل بكثير وكنا أكثر عدوانية في مدريد.. لكن هنا كان من الصعب العودة لأننا تأخرنا بهدف مبكر ثم الطرد”.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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