كوندي يكمل 50 مباراة مع برشلونة

الوكيل الإخباري - وصل مدافع برشلونة جول كوندي أمام بورتو إلى 50 مباراة مع الفريق الكاتالوني.



انضم كوندي في صيف 2022 إلى البرسا، وحقق معه 36 فوزاً و7 تعادلات، ومني مع الفريق بسبع هزائم، وسجل هدفين وصنع ستة.



وتوج اللاعب الفرنسي في موسمه الأول مع الفريق الكاتالوني بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.



وأصبح كوندي وهو في 24 من عمره من قادة خط دفاع "الملكي"، وعاد للتألق في هذا الخط مع وصول جواو كانسيلو، وبرز باعتراضاته المهمة كالتي حدثت في آخر جولة في دوري الأبطال حين اعترض تسديدة قوية من بيبي في الدقيقة 53، كان سيسجل منها بورتو هدف التعادل.



ويتناوب كوندي على التشكيل الأساسي مع رونالد أراوخو وكريستينسن، لكنه يعد الأكثر مشاركة من حيث عدد الدقائق (822) في 10 مباريات منذ بداية الموسم، يليه الدنماركي (577 دقيقة في ثماني مباريات) والأوروغوياني (314 دقيقة في أربع مباريات).

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