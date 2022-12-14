كويلار نجم الهلال السعودي على رادار غلطة سراي التركي

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "fotomac" التركية عن اهتمام نادي غلطة سراي التركي بضم الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال السعودي، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.



وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن إدارة غلطة سراي وقع اختيارها على لاعب الهلال، في ظل تنافس بعض الأندية للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي مثل فالنسيا الإسباني، وغريميو البرازيلي.



وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن نادي فاسكو دا غاما استفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، حيث إن كويلار يناسب ملف اللاعبين الذين تسعى إليهم إدارة النادي البرازيلي في موسم 2023.



وأشارت التقارير إلى أن لاعب الهلال قد تلقى العديد من العروض لمغادرة "الزعيم"، وقد يكون جاهزا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية موسم 2023.









وأبدت العديد من الأندية البرازيلية أيضا رغبتها في التعاقد مع غوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها بوتافوغو، وكورنثيانز، وغريميو.

وأعلن نادي الهلال تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي حتى 2024.

وتعاقد الهلال السعودي مع غوستافو كويلار، في 2019 قادما من فلامنغو البرازيلي بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.



وبدأ اللاعب الكولومبي، صاحب الـ29 عاما، مسيرته الكروية في 2008 مع نادي كالي، وحتى 2016، ثم أعير إلى أتلتيكو جونيور في 2014، وتبلغ القيمة السوقية لكويلار 5 ملايين يورو.

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ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الدوري السعودي بـ17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي

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