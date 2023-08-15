كيبا.. رفضه زيدان ونقله الحظ لريال مدريد

الوكيل الإخباري - لم يكن يحلم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، أن يكون هذا الموسم هو الحارس الأول لريال مدريد، الذي أعلن التعاقد معه على سبيل الإعارة، في الميركاتو الصيفي الجاري.



وجاءت خطوة الميرنجي بعدما تعرض تيبو كورتوا لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب عدم إمكانية الاعتماد على الشاب أندري لونين الذي لا يمكنه اللعب بمفرده طوال الموسم، في ظل قتال الملكي على كل الألقاب.



وكان كيبا أحد الأهداف الرئيسية لتدعيم مركز حراسة المرمى لريال مدريد في يناير/كانون 2018، بعدما تألق بشكل لافت رفقة فريقه السابق أتلتيك بيلباو.



وتطور الأمر لدرجة انتقال كيبا إلى العاصمة مدريد، حيث جهز نفسه لخوض الفحوصات الطبية للنادي الملكي، قبل أن تأتي الصفعة من المدير الفني وقتها الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أبلغ الإدارة بأنه لا يريده، وانهارت الصفقة.



وبعد أشهر قليلة من فشل انتقال كيبا لريال مدريد، تقدم تشيلسي الإنجليزي بعرض قياسي للظفر بخدمات الحارس الشاب، مقابل 80 مليون يورو.



لكن كيبا لم يستمر طويلا في مركزه الأساسي مع تشيلسي، خاصة بعد التعاقد مع السنغالي إدواردو ميندي، ليتجه صوب مقاعد البدلاء.



ولم تتغير الأمور مع كيبا سوى الموسم الماضي، حيث شارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وخرج بشباك نظيفة في 12 منها، إلا أنه بتعاقد تشيلسي مع الحارس الإسباني روبرت سانشيز، لم يعد مركز كيبا في مأمن مع البلوز.



ولأن مصائب قوم عن قوم فوائد، حملت إصابة كورتوا بالرباط الصليبي نبأ سعيدا لكيبا الذي يملك خبرات جيدة في الليجا، ولن يحتاج إلى وقت للتأقلم، وبالتالي سيتم الدفع به في المباريات سريعا.

اضافة اعلان

ملاعب