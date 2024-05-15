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الأربعاء، 15-05-2024 03:43 م

كيبا يودع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لوداع اللاعب كيبا أريزابالاغا بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق مجدداً.

قالت الصحيفة إن حارس المرمى الإسباني يعاني من التهميش منذ يناير (كانون الثاني) عقب اعتماد الجهاز الفني على حارس المرمى الأوكراني أندري لونين.

وذكرت: "إعارة كيبا أريزابالاغا تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، والريال لا ينوي شراء عقده من تشيلسي".

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وتابعت: "يتبقى مباراتين في الدوري، ومن المقرر أن يتم منحه فرصة المشاركة للمرة الأخيرة مع الفريق".


وأشارت إلى أن مسألة رحيل كيبا عن ريال مدريد مفروغ منها، خاصة أن عودة البلجيكي تيبو كورتوا من إصابته حسمت مسألة عدم التعاقد مع الدولي الإسباني.

 

ملاعب

 


 




 

 


 

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