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السبت، 31-12-2022 12:09 م

كيروش يقترب من تدريب منتخب عربي

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الوكيل الإخباري - كشفت قناة "الكأس" القطرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم، قدم عرضا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتدريب منتخب "العنابي" خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.

ولم يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم حتى الآن عن رحيل سانشيز، والذي قاد "العنابي" للقب كأس آسيا في عام 2019، ولكنه تعرض لانتقادات لاذعة بعد فشل قطر في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس العالم التي أقيمت على أرضها مؤخرا، وتذيلت ترتيب المجموعة الأولى التي كانت تضم هولندا والسنغال والإكوادور.

ولكن يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد نهاية رحلة المدرب الإسباني مع الكرة القطرية.

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ويتوقع أن يقال سانشيز رسميا من منصبه خلال الفترة المقبلة وتعويضه بكيروش وفقا لقناة "الكأس"

وكتبت القناة القطرية على حسابها في موقع "تويتر": "مصادر للكأس.. البرتغالي كارلوس كيروش يتلقى عرضا من قطر".


ويعد البرتغالي كيروش البالغ عمره 70 عاما، من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021)، وإيران في ولاية ثانية في مونديال "قطر 2022".

 

ملاعب 

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