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الثلاثاء، 23-04-2024 03:37 م

كيسيه يثير حيرة مدرب أهلي جدة

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الوكيل الإخباري - أثار الإيفواري فرانك كيسيه، محترف أهلي جدة، حيرة مدربه الألماني ماتياس يايسله قبل لقاء الرياض في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الرياض يوم الخميس المقبل على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، في الجولة 29 من الدوري السعودي

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الإثنين إلى أن يايسله يفاضل بين إشراك كيسيه ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، والاكتفاء بمنحه دقائق محدودة.

وشارك كيسيه في تدريبات الإثنين لليوم الثاني على التوالي، ما يعني تأكد جاهزيته لخوض المباراة.

ورغم ذلك، لا تزال مدة مشاركة النجم الإيفواري في المباراة محل دراسة من يايسله.

ويرغب المدرب الألماني في الحفاظ على اللاعب بعد عودته من إصابة عضلية، ضربته أمام الاتحاد، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

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