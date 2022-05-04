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الأربعاء، 04-05-2022 12:49 ص

كيف دمر رايولا مسيرة نجم منتخب مصر ؟!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تلقى الوسط الرياضي خبرة وفاة الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الأشهر بتاريخ كرة القدم عن عمر ناهز الـ 54 عام وبعد معاناة مع المرض، لتنتهي حقبة من أهم مراحل كرة القدم، والتي نقلت المفاوضات وسوق اللاعبين لشكل آخر .اضافة اعلان



 

وكان رايولا من أبرز الوجوه التي تحكمت بمسيرة كرة القدم ونجومها، وامتلك وكالة العديد من اللاعبين متسببا باستمرار مسيرتهم أو فشلهم وبالطبع كان العائد المالي هو الأهم، ومن أبرز تلك الأسماء الفرنسي بول بوجبا، السويد زلاتان إبراهيموفيتش، والنرويجي هالاند، وحارس المرمى الإيطالي دوناروما .



ومن اللاعبين العرب الذين امتلك الإيطالي وكالتهم كان الثنائي المصري أحمد حسام ميدو وحازم إمام، حيث قال الأخير في تصريحات سابقة أن رايولا حرمه من الانتقال لأياكس امستردام الهولندي عندما كان لاعبا لأودينيزي الإيطالي بسبب خلاف مالي، حيث أكد اللاعب المصري المعتزل أنه كانت من أصعب مراحل حياته نظرا للتوهج الكبير للفريق الهولندي في تلك المرحلة .

 




 

 


 

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