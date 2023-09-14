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الخميس، 14-09-2023 01:21 م

كيميتش يغازل برشلونة بورقة تشافي

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الوكيل الإخباري - غازل النجم الدولي الألماني، جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، جماهير برشلونة، بتصريح جديد.

وكان كيميتش أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ومع ذلك، رفض بايرن ميونخ أي فرصة لرحيل كيميتش، ولم يكن لدى برشلونة القدرة المالية على إبرام الصفقة على أي حال، وفي النهاية، قام أبطال الليجا بضم أوريول روميو من جيرونا.

وكشف الدولي الألماني في فيديو نشر مؤخرا من قبل بايرن ميونخ، على حساباته الرسمية، أن تشافي مدرب برشلونة هو المثال بالنسبة.

وقال: "تشافي هو المثال الذي أتبعه كلاعب كرة قدم".

وبالطبع هذا التصريح، بمثابة مغازلة لبرشلونة وجماهيره، الذين انتظروا قدوم الألماني كثيرا لتدعيم خط الوسط هذا الصيف، لكن دون أي جدوى.

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