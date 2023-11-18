كين يقود إنجلترا لانتصار سهل على مالطا

الوكيل الإخباري - واصل منتخب إنجلترا انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بفوز سهل على ضيفه منتخب مالطا (2-0) الجمعة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة.



وأحرز المالطي إنريكو بيبي هدف تقدم الإنجليز بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني (75).



وكان المنتخب الإنجليزي قد ضمن في وقت سابق تأهله عن المجموعة، فخاض المباراة بأعصاب مرتاحة، ورفع رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، فيما بقي رصيد مالطا خاليا من النقاط في المركز الأخير.



الشوط الأول



بدأت المباراة بفرصة نادرة مبكرة للمنتخب المالطي، عندما فقد الإنجليزي كونور جالاجر الكرة في ملعب فريقه، لتصل إلى تيوما الذي سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة الثانية.



وتمكن المنتخب الإنجليزي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى فيل فودين الكرة من زميله مارك جويهي، فتقدم في الناحية اليمنى، قبل أن يحاول إرسال كرة عرضية اصطدت بالمدافع بيبي وخدعت الحارس لتسكن الشباك.



وتأخر مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجواير في التعامل مع الكرة، ليخطفها منه المهاجم بول مبونج، الذي أطلق تسديدة متسرعة فوق المرمى بالدقيقة 11.



وبدت المباراة بعد ذلك، كحصة تدريبية للمنتخب الإنجليزي، الذي لم يأخذها فعليا على محمل الجدية، مع غياب التسديدات على المرمى المالطي، ونفذ كيران تريبييه ركلة ركنية، وصلت إلى ماجواير الذي سددها برأسه لترتد من الدفاع في الدقيقة 25.



وطالب لاعبو المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء في الدقيقة 28، بعد تعرض قائده هاري كين للإعثار من قبل الحارس، لكن الحكم اختار بدلا من ذلك رفع البطاقة الصفراء في وجه نجم بايرن ميونخ.



الشوط الثاني

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ودخل كايل ووكر وبوكايو ساكا إلى تشكيلة إنجلترا بين الشوطين عوضا عن فيكايو توموري وجالاجر، ومرة أخرى رفض الحكم منح ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، بعد سقوط ماركوس راشفورد داخل المنطقة في الدقيقة 53.



وشارك ديكلان رايس وكول بالمر بدلا من جوردان هندرسون وراشفورد، وسرعان ما نشطت تحركات الإنجليز الهجومية مع التبديلات.



وتمكن هاري كين من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75، عندما وصلت تمريرة فودين إلى ساكا، الذي حولها من الجهة اليمنى، إلى كين الذي تبعها في الشباك.



وسجل رايس هدفا جميلا من تسديدة قوية في الدقيقة 78، ألغته تقنية الفيديو، لوجود تسلل على كين الذي منع الحارس من رؤية الكرة.

ملاعب

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