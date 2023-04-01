لأول مرة.. الروسي مدفيديف إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية

الوكيل الإخباري - صعد اللاعب الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

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وتمكن دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا، من الفوز على مواطنه كارين خاتشانوف المصنف 16 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(3-6) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما امس الجمعة، واستغرقت ساعتين و17 دقيقة.



وسيكون مدفيديف في نهائي البطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي جانيك سينر، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.



ويبحث دانييل مدفيديف (27 عاما) عن لقبه الرابع في الموسم الحالي، والتاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

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